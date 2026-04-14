पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये, रजिस्ट्रेशन शुरू
पंजाब सरकार 'मावां धीयां सत्कार योजना' के तहत महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये मिलेंगे। यह राशि 1 जुलाई से मिलनी शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में, 15 अप्रैल से यह योजना आदमपुर और मलोट जैसे नौ इलाकों में शुरू होगी। इसके बाद, 15 मई से बाकी 108 विधानसभा क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक मदद देने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। दरअसल, यह आम आदमी पार्टी के बड़े चुनावी वादों में से एक था।
योजना से पंजाब पर 10,000 करोड़ रुपये का बोझ संभव
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास पंजाब का आधार कार्ड, वोटर आई डी और बैंक पासबुक होना ज़रूरी है। पूरी प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित रखने के लिए, रजिस्ट्रेशन चरणों में किया जा रहा है। इस योजना पर पंजाब को 10,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। इस बड़ी रकम को लेकर राज्य के कर्ज पर चिंताएं जताई जा रही हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने से वित्तीय प्रबंधन में मदद मिलेगी। बता दें, ऐसी ही योजनाएं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी शुरू की गई हैं।