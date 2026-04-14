पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये, रजिस्ट्रेशन शुरू देश Apr 14, 2026

पंजाब सरकार 'मावां धीयां सत्कार योजना' के तहत महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये मिलेंगे। यह राशि 1 जुलाई से मिलनी शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में, 15 अप्रैल से यह योजना आदमपुर और मलोट जैसे नौ इलाकों में शुरू होगी। इसके बाद, 15 मई से बाकी 108 विधानसभा क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक मदद देने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। दरअसल, यह आम आदमी पार्टी के बड़े चुनावी वादों में से एक था।