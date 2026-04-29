भगवंत मान का 1300 करोड़ का महा-समझौता, पंजाब की खेती और शिक्षा में आएगा नया सवेरा!

मान ने नीदरलैंड की बागवानी और फिनलैंड की शिक्षा का जायजा लिया

नीदरलैंड में रहते हुए, मुख्यमंत्री मान की टीम ने वहां के आधुनिक बागवानी मॉडल देखे। उन्होंने पंजाब से गुलाब के निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस दौरान हाई-टेक खेती के तरीकों और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। फिनलैंड में, मुख्यमंत्री मान ने शिक्षक प्रशिक्षण और शुरुआती बचपन की शिक्षा को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया। उन्हें भरोसा है कि दुनिया भर से मिले इन विचारों से पंजाब के खेत और स्कूल, दोनों में ही एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।