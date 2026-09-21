मुलुंड में 2 बसों की टक्कर, एक व्यक्ति घायल

यह साल 2026 में मेट्रो-4 निर्माण साइट के पास हुई छठी दुर्घटना है। इस हादसे में BEST बस में आग भी लग गई थी, जिसे बस के कंडक्टर ने तुरंत बुझा दिया।

मुलुंड पुलिस ने दुर्घटना में शामिल प्राइवेट बस के ड्राइवर के खिलाफ स्टेशन डायरी एंट्री दर्ज की है। वहीं, शुरुआती बचावकर्मियों ने ट्रैफिक वार्डन की कमी को इसका जिम्मेदार ठहराया, जबकि मेट्रो एक अधिकारी ने मेट्रो के काम को दुर्घटना का कारण मानने से साफ इनकार कर दिया।