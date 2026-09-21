मुलुंड में 2 बसों की टक्कर, एक व्यक्ति घायल
रविवार तड़के महाराष्ट्र के मुलुंड पश्चिम में लाल बहादुर शास्त्री रोड पर एक BEST बस और एक प्राइवेट बस आपस में टकरा गईं। इस टक्कर में BEST बस के ड्राइवर को हल्की चोटें आईं हैं, पर अब वह ठीक हैं। मौके पर पहुंचे शुरुआती बचावकर्मियों का कहना है कि मेट्रो-4 के निर्माण कार्य की वजह से हुए उलझाने वाले डायवर्जन और ट्रैफिक वार्डन की गैरमौजूदगी इस दुर्घटना की बड़ी वजह बनी।
मेट्रो-4 साइट के पास छठी दुर्घटना
यह साल 2026 में मेट्रो-4 निर्माण साइट के पास हुई छठी दुर्घटना है। इस हादसे में BEST बस में आग भी लग गई थी, जिसे बस के कंडक्टर ने तुरंत बुझा दिया।
मुलुंड पुलिस ने दुर्घटना में शामिल प्राइवेट बस के ड्राइवर के खिलाफ स्टेशन डायरी एंट्री दर्ज की है। वहीं, शुरुआती बचावकर्मियों ने ट्रैफिक वार्डन की कमी को इसका जिम्मेदार ठहराया, जबकि मेट्रो एक अधिकारी ने मेट्रो के काम को दुर्घटना का कारण मानने से साफ इनकार कर दिया।