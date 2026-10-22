इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लायदुबई के विमान के पायलट ने भारतीय पायलट स्मित पर हमला किया था। कथित तौर पर पायलट विमान का अपहरण करना चाहता था।

इस दौरान घायल होने के बावजूद स्मित ने पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे बाकी यात्रियों ने अंदर आकर बीच बचाव किया।

इस घटना के बाद नेतन्याहू समेत कई नेताओं ने स्मित की बहादुरी की तारीफ की थी।