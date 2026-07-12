बेंगलुरु: फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट पर महिला के घर में घुस अश्लील इशारे करने के आरोप, गिरफ्तार

घटना

महिला ने कहा- आरोपी ने गुप्तांग दिखाए

वीडियो में महिला ने कहा, "मेरे बार-बार मना करने के बावजूद उसने चप्पलें उतारीं और मेरी अनुमति के बिना जबरदस्ती घर में घुस गया। उसने बाहर आकर अपने गुप्तांग दिखाए। मैं सदमे में थी, अपमानित महसूस कर रही थी और अपने ही घर में पूरी तरह असुरक्षित थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपने फोन का कैमरा चालू रखा, दरवाजा खुला छोड़ दिया और पास खड़ी रही, क्योंकि मुझे डर था कि अगर कुछ हुआ तो मैं भाग सकूंगी।"