बेंगलुरु में निजी बसों की मनमानी पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 7,999 रुपये तक किराया वसूलने पर जब्ती

अधिकारी हर बस की बारीकी से जांच कर रहे हैं और नियम तोड़ने वाली बसों को जब्त किया जा रहा है। इन सभी कार्रवाइयों की रोजाना रिपोर्ट भी बनाई जा रही है। यात्रियों की इस मुश्किल को देखते हुए कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम (KSRTC) ने 2,400 अतिरिक्त बसें चलाई हैं। हालांकि, इन बसों का किराया 20 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, फिर भी ज्यादातर सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। वहीं, निजी बस मालिक इन चालानों और परमिट रद्द होने से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी रूप से सही नहीं है। अगर आपको भी मनमाना किराया देना पड़ा है, तो आप 944-986-3429 या 944-986-3426 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।