बेंगलुरु में निजी बसों की मनमानी पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 7,999 रुपये तक किराया वसूलने पर जब्ती
बेंगलुरु के परिवहन विभाग ने 11 से 15 सितंबर तक 5 दिन का एक खास अभियान शुरू किया है। इस दौरान उन निजी बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने गणेश चतुर्थी की छुट्टियों में आम दिनों के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा किराया वसूला। कुछ यात्रियों से तो 7,999 रुपये तक भी लिए गए थे। इस अभियान में सिर्फ ज्यादा किराए की वसूली ही नहीं, बल्कि परमिट का उल्लंघन, बसों में तय सीमा से ज्यादा यात्रियों को बैठाना और गैरकानूनी सामान की ढुलाई जैसे मामले भी देखे जा रहे हैं।
KSRTC ने 2,400 अतिरिक्त बसें उतारीं
अधिकारी हर बस की बारीकी से जांच कर रहे हैं और नियम तोड़ने वाली बसों को जब्त किया जा रहा है। इन सभी कार्रवाइयों की रोजाना रिपोर्ट भी बनाई जा रही है। यात्रियों की इस मुश्किल को देखते हुए कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम (KSRTC) ने 2,400 अतिरिक्त बसें चलाई हैं। हालांकि, इन बसों का किराया 20 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, फिर भी ज्यादातर सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। वहीं, निजी बस मालिक इन चालानों और परमिट रद्द होने से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी रूप से सही नहीं है। अगर आपको भी मनमाना किराया देना पड़ा है, तो आप 944-986-3429 या 944-986-3426 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।