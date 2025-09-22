एयर इंडिया एक्सप्रेस में यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बेंगलुरु-वाराणसी एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान में शौचालय के बहाने यात्री की कॉकपिट में घुसने की कोशिश

लेखन गजेंद्र 04:44 pm Sep 22, 202504:44 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में एक यात्री की करतूत ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल, यात्री विमान में शौचालय जाने के बहाने कॉकपिट में घुसने जा रहा था, लेकिन उसे तुरंत पकड लिया गया। घटना के समय विमान वाराणसी हवाई अड्डे पर उतर चुका था। यात्री पहली बार विमान में यात्रा कर रहा था। हालांकि, उसे पुलिस के हवाले किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।