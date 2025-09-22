बेंगलुरु-वाराणसी एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान में शौचालय के बहाने यात्री की कॉकपिट में घुसने की कोशिश
क्या है खबर?
कर्नाटक के बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में एक यात्री की करतूत ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल, यात्री विमान में शौचालय जाने के बहाने कॉकपिट में घुसने जा रहा था, लेकिन उसे तुरंत पकड लिया गया। घटना के समय विमान वाराणसी हवाई अड्डे पर उतर चुका था। यात्री पहली बार विमान में यात्रा कर रहा था। हालांकि, उसे पुलिस के हवाले किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।
हवाई यात्रा
एयरलाइंस ने क्या कहा?
एयरलाइंस के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया, "हमें वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान में हुई घटना के बारे में जानकारी है, जहां एक यात्री शौचालय की तलाश करते हुए कॉकपिट प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया। हम पुष्टि करते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता प्रोटोकॉल लागू हैं और उनसे कोई समझौता नहीं किया गया है। लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई थी और फिलहाल इसकी जांच चल रही है।"
जांच
8 अन्य यात्रियों के साथ यात्रा कर रहा था आरोपी
यात्री विमान में 8 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। सभी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के हवाले किया गया है। इनमें से केवल एक ने ही कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। बता दें, सभी विमानों के कॉकपिट के दरवाजे एक पासवर्ड से सुरक्षित होते हैं, जो केवल कैप्टन और चालक दल को पता होता है। अगर दरवाजा पासवर्ड से सुरक्षित न होता, तो यात्री कॉकपिट में प्रवेश कर सकता था।