बेंगलुरु में 7वीं के छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, परिजनों का शिक्षकों पर मारपीट करने का आरोप
बेंगलुरु के मरीयप्पनपल्या इलाके में रहने वाले 7वीं कक्षा के एक छात्र ने हाल ही में आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके परिवार का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक उसे आए दिन पीटते थे, जिस वजह से उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वह बहुत तनाव में रहता था। फिलहाल उसका इलाज नायंदाहल्ली के नटस हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस और स्कूल अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं।
परिवार ने की शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग
लड़के के पिता एक किराना दुकान चलाते हैं और मां एक दुकान पर काम करती हैं। परिवार का कहना है कि शिक्षकों की बार-बार दी जाने वाली शारीरिक सजा के कारण ही उनके बेटे ने यह जानलेवा कदम उठाया। वे उन शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो इस मामले में शामिल हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन उनका दावा है कि यह घटना तब हुई जब छात्र को अपने माता-पिता को स्कूल बुलाने के लिए कहा गया था।