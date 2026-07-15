बेंगलुरु में 7वीं के छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, परिजनों का शिक्षकों पर मारपीट करने का आरोप

लड़के के पिता एक किराना दुकान चलाते हैं और मां एक दुकान पर काम करती हैं। परिवार का कहना है कि शिक्षकों की बार-बार दी जाने वाली शारीरिक सजा के कारण ही उनके बेटे ने यह जानलेवा कदम उठाया। वे उन शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो इस मामले में शामिल हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन उनका दावा है कि यह घटना तब हुई जब छात्र को अपने माता-पिता को स्कूल बुलाने के लिए कहा गया था।