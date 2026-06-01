बेंगलुरु: VIP काफिले के चलते रास्ता बंद, गर्भवती पत्नी को ले जा रहा शख्स सड़क पर बैठा
सोमवार को बेंगलुरु के HAL ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर एक शख्स धरने पर बैठ गया। दरअसल, राज्यपाल के काफिले के गुजरने के लिए करीब 30 मिनट तक सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। उसका गुस्सा सड़कों पर साफ झलक रहा था। उसने गुस्से में अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐसे में आपातकालीन में होने वाली देरी कितनी खतरनाक हो सकती है। उसने पूछा, "मेरी पत्नी गर्भवती है। ऐसे में मैं क्या करूं?" उसकी यह नाराजगी सड़क बंद होने और लोगों को हो रही परेशानी को लेकर थी।
पुलिस ने प्रदर्शन को शांत किया
ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला। पुलिस ने शख्स को मदद का आश्वासन दिया और जल्द ही सड़क से ट्रैफिक को फिर से शुरू करा दिया। यह घटना वीआईपी (VIP) काफिलों की वजह से सड़कें बंद होने को लेकर जनता में बढ़ती नाराजगी को सामने लाती है। यह तब हुआ है, जब मुंबई में कुछ ही दिन पहले इसी तरह का एक प्रदर्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या आम लोगों के लिए इस तरह के ट्रैफिक व्यवधान जायज हैं।