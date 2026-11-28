आंध्र प्रदेश निवासी नरेश छेड़छाड़ और लूट के करीब 15 मामलों का सामना कर चुका है। बेंगलुरु में छेड़छाड़ के एक मामले में 231 दिन जेल में बिताने के बाद वह हाल ही में रिहा हुआ था, लेकिन जेल से छूटने के सिर्फ 8 दिन बाद ही वह फिर से अपने पुराने आपराधिक तरीकों में लौट आया। पुलिस का कहना है कि वह अक्सर सुबह तड़के खुले दरवाजों से महिलाओं के PG में घुस जाता था। उसकी बाकी गतिविधियों के बारे में फिलहाल जांच-पड़ताल चल रही है।