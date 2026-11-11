बेंगलुरु में परिवार के 7 सदस्यों की हत्या, 4 जगहों से मिले शवों की DCP को सौंपी जांच
बेंगलुरु पुलिस ने नॉर्थ डिविजन के पुलिस उपायुक्त (DCP) को परिवार के 7 सदस्यों की दिल दहला देने वाली हत्याओं की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। यह जानकारी 11 नवंबर को दी गई। इस फैसले से नॉर्थ डिविजन के DCP को इस मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है, जिससे पूरा शहर सकते में है।
4 अलग-अलग जंगली इलाकों में मिले शव
पीड़ितों के शव चिकबल्लापुर, सलेम, मैसूरु और शिराडी घाट जैसे कई जगहों पर फैले जंगलों में मिले हैं। पुलिस हत्याओं के पीछे कई संभावित वजहों की पड़ताल कर रही है, खासकर पैसों के विवाद की। पुलिस ने इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया है कि इस वारदात में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच टीमें हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी ढुंडने में लगी हैं। मामले में तेजी से न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों ने एक विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति और जल्द सुनवाई की अपील की है। पूरा समाज इस मामले पर करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि जांचकर्ता यह जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर सच क्या है और यह सब कैसे हुआ।