बेंगलुरु में परिवार के 7 सदस्यों की हत्या, 4 जगहों से मिले शवों की DCP को सौंपी जांच

पीड़ितों के शव चिकबल्लापुर, सलेम, मैसूरु और शिराडी घाट जैसे कई जगहों पर फैले जंगलों में मिले हैं। पुलिस हत्याओं के पीछे कई संभावित वजहों की पड़ताल कर रही है, खासकर पैसों के विवाद की। पुलिस ने इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया है कि इस वारदात में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच टीमें हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी ढुंडने में लगी हैं। मामले में तेजी से न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों ने एक विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति और जल्द सुनवाई की अपील की है। पूरा समाज इस मामले पर करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि जांचकर्ता यह जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर सच क्या है और यह सब कैसे हुआ।