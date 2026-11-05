बेंगलुरु: ड्यूटी पर नशे की हालत में पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल, किए गए निलंबित

बेंगलुरु के एक पुलिस अधिकारी गोपाल बी राठौड़ को निलंबित कर दिया गया है। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर नशे में धुत दिख रहे हैं। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और जनता के साथ-साथ बड़े अधिकारियों का भी ध्यान इस पर गया। अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाते हुए उनके व्यवहार की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है।