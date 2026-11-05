बेंगलुरु: ड्यूटी पर नशे की हालत में पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल, किए गए निलंबित
बेंगलुरु के एक पुलिस अधिकारी गोपाल बी राठौड़ को निलंबित कर दिया गया है। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर नशे में धुत दिख रहे हैं। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और जनता के साथ-साथ बड़े अधिकारियों का भी ध्यान इस पर गया। अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाते हुए उनके व्यवहार की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है।
राठौड़ के वीडियो की जांच जारी
भीड़ से तीखी बहस के बाद राठौड़ को गश्ती करने वाले अधिकारियों को सौंप दिया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और कर्नाटक के गृह मंत्री और शहर के पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े नेताओं को भी टैग किया गया। जनता की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने राठौड़ के निलंबन की पुष्टि कर दी है। अभी इस बात की जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने किसी विभागीय नियम का उल्लंघन किया है।