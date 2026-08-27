CJI सूर्यकांत और बार काउंसिल प्रमुख की उपस्थिति को लेकर NLSIU ने दीक्षांत समारोह रद्द किया

CJI सूर्यकांत और बार काउंसिल प्रमुख की उपस्थिति से बवाल, NLSIU ने दीक्षांत समारोह रद्द किया

लेखन गजेंद्र 02:45 pm Aug 27, 202602:45 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने 2026 बैच के स्नातक होने वाले छात्रों के लिए अपना 34वां दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 अगस्त को बताया कि 'अपरिहार्य परिस्थितियों' से कोई दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा और छात्रों को उनकी डिग्री अनुपस्थिति में प्रदान की जाएगी। बता दें, समारोह में CJI सूर्यकांत और भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष को बुलाया जाना था, जिसका छात्र विरोध कर रहे थे।