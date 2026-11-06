बेंगलुरु में एक शख्स को पत्नी समेत 7 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है

बेंगलुरु में कैब ड्राइवर ने पत्नी समेत ससुराल के 7 लोगों की हत्या की

लेखन आबिद खान 11:39 am Nov 06, 202611:39 am

क्या है खबर?

बेंगलुरु में हत्याकांड का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक कैब ड्राइवर ने अपनी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके जाने को लेकर दोनों में विवाद होता था, जिसमें पत्नी के परिवार के लोग उसका साथ देते थे। इसी बात से नाराज होकर कैब ड्राइवर ने 7 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।