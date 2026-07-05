बेंगलुरु में पानी की किल्लत: गाड़ी धोने पर प्रतिबंध, लापरवाही पर 5000 रुपये जुर्माना
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बेंगलुरु जल बोर्ड ने अल नीनो के कारण शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए कई कड़े नियम जारी किए हैं। अब से, गाड़ी धोना, बागवानी करना, सड़क धोना या निर्माण कार्य जैसे कामों के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां तक कि स्विमिंग पूल को भी पीने के पानी की जगह ट्रीटेड या मंजूर पानी का उपयोग करना होगा।
BWSSB ने एरेटर लगाना अनिवार्य किया
पानी बचाने के लिए, हर घर और इमारत में एरेटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे पानी की खपत आधी तक कम हो सकती है। BWSSB की अध्यक्ष डॉ. मंजुला ने बताया कि पानी की मौजूदा किल्लत को देखते हुए इसे बचाने में जनता का सहयोग बेहद अहम होगा। अगर आप नए नियमों का पालन नहीं करते या एरेटर नहीं लगाते, तो आपको कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, और आपकी पानी की सप्लाई 50 प्रतिशत तक कम की जा सकती है।