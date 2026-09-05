बेंगलुरु का ये अस्पताल अब DNA से दिलाएगा नेपाल में लापता अपनों की पहचान

अगर कर्नाटक से कोई परिवार नेपाल में लापता अपने सदस्य की तलाश में है, तो बेंगलुरु का बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल उनके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह अस्पताल उन लोगों के फर्स्ट-डिग्री रिश्तेदारों से DNA सैंपल इकट्ठा करने के लिए नोडल केंद्र के तौर पर काम करेगा, जिनके लापता होने की खबर नेपाल से आई है।

भारतीय दूतावास, काठमांडू की तरफ से 1 सितंबर को एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यहां के रिश्तेदारों के DNA को नेपाल में मिले अज्ञात शवों से मिलाना है। इस पहल से परिवारों को अपने बिछड़े हुए सदस्यों की पहचान कर अंतिम संस्कार करने में आसानी होगी।