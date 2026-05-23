बेंगलुरु के उद्यमी ने खोला राज: महिला ऑटो चालकों की ड्राइविंग क्यों है इतनी बेहतर?

ऑनलाइन चर्चा का विस्तार सड़क सुरक्षा तक

रामकृष्णन ने महिला चालकों के साथ अपने सफर को 'तरोताजा कर देने वाला अनुभव' बताया। उन्होंने बताया कि ये चालक नई इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं, नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, कम हॉर्न बजाते हैं और गड्ढों व पैदल यात्रियों के प्रति बहुत सावधान रहते हैं। चेन्नई और देहरादून जैसे शहरों से भी लोगों ने ऑनलाइन अपने अनुभव साझा किए और महिला ऑटो चालकों के पेशेवर रवैये की सराहना की। अब यह चर्चा सिर्फ ड्राइविंग की आदतों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय शहरों में सड़क सुरक्षा और यात्रियों के आराम पर भी एक व्यापक चर्चा बन गई है।