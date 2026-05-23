बेंगलुरु के उद्यमी ने खोला राज: महिला ऑटो चालकों की ड्राइविंग क्यों है इतनी बेहतर?
बेंगलुरु के उद्यमी संजय रामकृष्णन ने महिला ऑटो चालकों के साथ सफर करने के अपने अनुभव साझा किए, जिसके बाद लोग उनके बारे में खूब बातें करने लगे। उन्होंने पाया कि महिलाओं की ड्राइविंग शांत और अधिक सावधानी भरी होती है, जबकि कुछ पुरुष चालक अक्सर तेज गाड़ी चलाते हैं, बेवजह हॉर्न बजाते हैं और ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं। उनकी इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और रोजमर्रा के सफर पर ड्राइविंग की आदतों के असर को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी।
ऑनलाइन चर्चा का विस्तार सड़क सुरक्षा तक
रामकृष्णन ने महिला चालकों के साथ अपने सफर को 'तरोताजा कर देने वाला अनुभव' बताया। उन्होंने बताया कि ये चालक नई इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं, नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, कम हॉर्न बजाते हैं और गड्ढों व पैदल यात्रियों के प्रति बहुत सावधान रहते हैं। चेन्नई और देहरादून जैसे शहरों से भी लोगों ने ऑनलाइन अपने अनुभव साझा किए और महिला ऑटो चालकों के पेशेवर रवैये की सराहना की। अब यह चर्चा सिर्फ ड्राइविंग की आदतों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय शहरों में सड़क सुरक्षा और यात्रियों के आराम पर भी एक व्यापक चर्चा बन गई है।