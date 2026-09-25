बेंगलुरु के उद्यमी का चौंकाने वाला ऐलान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 4 राज्यों के पुरुष कर्मचारियों पर प्रतिबंध
बेंगलुरु के उद्यमी कार्तिक एसजी आजकल विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों को नौकरी नहीं देंगे।
उनका कहना है कि यह फैसला उन्हें एक परेशान करने वाले अनुभव के बाद लेना पड़ा। कार्तिक ने बताया कि एक बार उनकी कंपनी में नौकरी पर रखे गए एक पुरुष कर्मचारी ने महिला सहकर्मियों के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया था और यहां तक कि उनमें से एक पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश भी की थी। इसी अनुभव को उन्होंने 'एक्स' पर साझा किया।
लोगों ने फैसले की आलोचना की
इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत एक गरमागरम बहस शुरू हो गई। आलोचकों का कहना है कि किसी व्यक्ति को उसके मूल राज्य के आधार पर गलत समझना ठीक नहीं है। उनका मानना है कि ऐसा करने से अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच दूरियां और बढ़ सकती हैं।
उद्यमी श्रद्धा शर्मा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन सिर्फ उसके राज्य से जोड़कर करना सही नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन राज्यों से आने वाले पेशेवर देश के विकास में कितना अहम योगदान देते हैं। इस पूरे मामले ने कार्यस्थल पर भेदभाव और सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें यह सवाल उठ रहा है कि कंपनियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को एक साथ प्रतिबंधित करने की बजाय दूसरे बेहतर तरीकों पर विचार करना चाहिए।