बेंगलुरु: डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मारकर महिलाओं को भेजा संदेश, लिखा- मैंने तुम्हारे लिए...

कर्नाटक के बेंगलुरु में अपनी पत्नी और त्वचा रोग विशेषज्ञ कृतिका रेड्डी (28) की हत्या के आरोप में जेल में बंद डॉ महेंद्र रेड्डी जीएस (31) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। महेंद्र ने पत्नी की हत्या के कुछ दिन बाद 4-5 महिलाओं को मोबाइल संदेश भेजकर कहा था कि उसने उनके लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। जिन महिलाओं को डॉक्टर ने संदेश भेजा, उसमें वह महिला भी शामिल थी, जिसने महेंद्र का प्रस्ताव ठुकरा दिया था।

जांच महेंद्र ने पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की पुलिस को यह संदेश महेंद्र के जब्त फोन और लैपटॉप से मिले हैं, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) को भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि जिस महिला ने महेंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उसे मैसेंजिंग ऐप पर ब्लॉक कर दिया था, उसे आरोपी ने पेमेंट ऐप फोनपे के जरिए संदेश भेजा था। प्रस्ताव ठुकराने वाली महिला भी डॉक्टर है। महिला महेंद्र की शादी के बाद उससे दूर रहने लगी थी।

हत्याकांड क्या है कृतिका रेड्डी की हत्या का मामला? कृतिका और महेंद्र की शादी मार्च 2024 में हुई थी। दोनों बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम करते थे। महेंद्र पाचन तंत्र में विशेषज्ञ हैं। अप्रैल में कृतिका मराठाहल्ली में अपने माता-पिता के घर गईं, जहां महेंद्र भी उनके साथ था। यहां कृतिका की तबीयत बिगड़ने पर महेंद्र ने उसे बेहोशी की घातक डोज दी, जिससे कृतिका को अस्पताल में मृत घोषित किया गया। महेंद्र ने पोस्टमॉर्टम का विरोध किया, लेकिन कृतिका के बहन के विरोध के बाद पोस्टमॉर्टम हुआ।