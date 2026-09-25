बेंगलुरु के CEO ने 2,700 रुपये खर्च कर सुधारा फुटपाथ, प्रशासन की खुली पोल

काम पूरा होने के बाद डियालानी ने पहले और बाद की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कीं। उन्होंने इसमें मशहूर बिजनेसपर्सन को भी टैग किया और लोगों से अपील की कि वे भी अपने आस-पड़ोस को बेहतर बनाने में आगे आएं।

हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना था कि नागरिकों को प्रशासन का काम नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा, 'बहुत बढ़िया काम है, लेकिन अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से मत भागने दीजिए, वरना वे निष्क्रिय हो जाएंगे।'