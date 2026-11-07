तिरुपति के पास बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही बस पलटी, 7 यात्री घायल

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर को झपकी आ गई होगी। इसी वजह से बस सड़क पर जमा बारिश के पानी से ढकी एक नहर की ओर फिसल गई।

ड्राइवर समेत सभी घायल लोगों को इलाज के लिए SVIMS अस्पताल ले जाया गया है। बस में सवार बाकी 34 यात्रियों को सुरक्षित तरीके से आगे की यात्रा पूरी करने के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया गया।