तिरुपति के पास बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही बस पलटी, 7 यात्री घायल
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शनिवार सुबह बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही एक बस तिरुपति के पास इथेपल्ले गांव के पास पलट गई। इस हादसे में कम से कम 7 यात्री घायल हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना सुबह करीब 4:30 बजे NH-140 पर एक पेट्रोल पंप के पास हुई, जब ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया।
सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर को झपकी आ गई होगी। इसी वजह से बस सड़क पर जमा बारिश के पानी से ढकी एक नहर की ओर फिसल गई।
ड्राइवर समेत सभी घायल लोगों को इलाज के लिए SVIMS अस्पताल ले जाया गया है। बस में सवार बाकी 34 यात्रियों को सुरक्षित तरीके से आगे की यात्रा पूरी करने के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया गया।