बेंगलुरु: महिला डॉक्टर की आत्महत्या में नया मोड़, परिवार का शिक्षकों पर नस्लीय उत्पीड़न का आरोप

कर्नाटक के बेंगलुरु में 23 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। महिला के परिजनों ने कॉलेज स्टाफ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। निजी कॉलेज में दंत चिकित्सा की पढ़ाई कर रही छात्रा यशस्विनी की मां का आरोप है कि उसे शिक्षकों ने उसके सहपाठियों के सामने त्वचा के रंग को लेकर टिप्पणी की थी। उनकी शिकायत में कहा गया कि स्टाफ ने महिला की डॉक्टर बनने की आकांक्षा पर भी सवाल उठाए थे।

शिकायत प्रिंसिपल समेत 5 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज NDTV के मुताबिक, शिकायत के मुताबिक, शिक्षकों ने उनकी बेटी के पहनावे पर अपमानजनक टिप्पणी की और जब उसने एक बार आंखों में दर्द की शिकायत की तो असंवेदनशील भाषा का प्रयोग किया। शिकायत के अनुसार, यशस्विनी को सेमिनारों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी और रेडियोलॉजी केस वर्क आवंटित न करके उसे शैक्षणिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस के शिकायत के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 5 शिक्षकों के खिलाफ सूर्यनगर थाने में मामला दर्ज किया है।

घटना क्या है आत्महत्या का मामला? बेंगलुरु के अनेकल में बोम्मासंद्रा स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) की तीसरे वर्ष की छात्रा बी यशस्विनी ने शुक्रवार तड़के चंदपुरा स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। उनका शव कमरे के पंख से लटकता मिला था। उनकी मां परिमाला ने सबसे पहले शव देखा और अन्य लोगों को सूचना दी। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें कन्नड़ भाषा में लिखा था कि आत्महत्या के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है।

Advertisement