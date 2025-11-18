बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक टैक्सी चालक ने 2 लोगों को चाकू लेकर दौड़ाया (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@kclepley)

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर टैक्स चालक ने चाकू लेकर 2 लोगों को दौड़ाया, CISF ने पकड़ा

लेखन गजेंद्र 02:29 pm Nov 18, 202502:29 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक टैक्सी चालक को 2 लोगों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने रविवार रात को टर्मिनल-1 पर VVIP पिक-अप पॉइंट के पास 2 अन्य टैक्सी चालकों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी, तभी उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारी ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सुहैल अहमद प्यारेजान के रूप में हुई है। घटना में कोई घायल नहीं है।