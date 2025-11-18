LOADING...
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक टैक्सी चालक ने 2 लोगों को चाकू लेकर दौड़ाया (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@kclepley)

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर टैक्स चालक ने चाकू लेकर 2 लोगों को दौड़ाया, CISF ने पकड़ा

लेखन गजेंद्र
Nov 18, 2025
02:29 pm
क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक टैक्सी चालक को 2 लोगों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने रविवार रात को टर्मिनल-1 पर VVIP पिक-अप पॉइंट के पास 2 अन्य टैक्सी चालकों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी, तभी उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारी ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सुहैल अहमद प्यारेजान के रूप में हुई है। घटना में कोई घायल नहीं है।

घटना

क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरु के जयनगर निवासी 36 वर्षीय सुहैल ने रात करीब 11:56 बजे हवाई अड्डे के बाहर 2 अन्य टैक्सी चालक जगदीश जेआर और रेणु कुमार को चाकू लेकर दौड़ा लिया था। तीनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे। सुहैल को हाथ में लंबा चाकू लेकर दौड़ता देखा तो CISF के सुनील कुमार और उनकी टीम ने तुरंत पकड़ लिया। तीनों के बीच किसी बात को लेकर पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद सुहैल ने हमला करने की कोशिश की थी।

ट्विटर पोस्ट

CISF ने जारी किया वीडियो

बयान

CISF ने क्या कहा?

CISF एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'CISF के समय पर हस्तक्षेप से हवाई अड्डे पर एक बड़ा अपराध टल गया। 16 नवंबर की रात एक व्यक्ति ने चाकू से टर्मिनल-1 में दो टैक्सी चालकों पर हमला कर दिया। ASI सुनील कुमार और उनकी टीम ने हमलावर को काबू कर चाकू बरामद किया, जिससे यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आरोपी और अन्य को पुलिस को सौंप दिया गया। हमला किसी विवाद का बदला लेने के लिए किया गया था।'