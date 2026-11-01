बेंगलुरु में बनी देश की पहली बुलेट ट्रेन, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बदलेगी रेल यात्रा

यह ट्रेन 202 मीटर लंबी है, इसमें आठ डिब्बे हैं और कुल 557 यात्रियों के बैठने की जगह है। इनमें शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। अंदर की तरफ देखें तो आपको आरामदायक सीटें, LED लाइटें, सामान रखने के लिए काफी जगह, मोबाइल चार्ज करने के लिए आउटलेट, बाहर का खूबसूरत नजारा देखने के लिए बड़ी खिड़कियां और आधुनिक टॉयलेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन में चढ़ना-उतरना भी बेहद आसान है क्योंकि इसके दरवाजे बिल्कुल बराबर हैं और ऐसे कदम लगे हैं जो अपने आप अंदर की तरफ आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इसका डिजाइन खास तौर पर ऐसा बनाया गया है ताकि हवा से कम से कम टकराव हो। साथ ही इसका ब्रेक सिस्टम भी इतना आधुनिक है कि यह ट्रेन के चलने से पैदा होने वाली ऊर्जा को बिजली में बदल देता है, जिससे काफी बिजली बचती है।