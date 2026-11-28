बेंगलुरु: आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे बेलगावी के छात्र, 15,000 रुपये मानदेय की मांग
लेखन भारत शर्मा
बेलगावी के सरकारी सरदार प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र शनिवार को बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आए। ये स्वास्थ्यकर्मी 17 नवंबर से कठिन मौसम में भी डटी हुई हैं और राज्य सरकार से अपनी जरूरी सेवाओं के लिए हर महीने 15,000 रुपये के मानदेय की मांग कर रही हैं।
छात्रों ने फुले की पुण्यतिथि पर किया याद
इस एकजुटता अभियान के साथ महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि भी मनाई गई। इस मौके पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (AIDSO) बेलगावी जिला संयोजक महंतेश बीलुर ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना फुले के न्याय और समानता के विचारों के अनुकूल है। छात्र कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार उन लोगों की बात सुने और उनके काम को महत्व दे, जो समुदायों को स्वस्थ रखते हैं।