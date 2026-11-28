इस एकजुटता अभियान के साथ महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि भी मनाई गई। इस मौके पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (AIDSO) बेलगावी जिला संयोजक महंतेश बीलुर ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना फुले के न्याय और समानता के विचारों के अनुकूल है। छात्र कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार उन लोगों की बात सुने और उनके काम को महत्व दे, जो समुदायों को स्वस्थ रखते हैं।