कर्नाटक: फ्रिज में शॉर्ट सर्किट ने ली एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान, 2 झुलसे
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कर्नाटक के बेलागावी में एक घर में लगी आग ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आग फ्रिज में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की थी।
इस दर्दनाक हादसे में 65 साल के गजानन, 45 साल की शारदा, 50 साल की भारती और 21 साल के रोशन अपने टिन की छत वाले घर के भीतर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और वे आग की लपटों में घिर गए।
बिजली के ओवरलोड की जांच जारी, 2 लोग अस्पताल में
इसी हादसे में परिवार के 2 और सदस्य, 28 साल की प्रिया और 25 साल की गंगा भी घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस को आशंका है कि बिजली के ओवरलोड या किसी तकनीकी खराबी के कारण यह आग लगी होगी। फिलहाल, पुलिस घटना के सभी संभावित कारणों की गहराई से जाँच कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को होने से रोका जा सके।