कर्नाटक: फ्रिज में शॉर्ट सर्किट ने ली एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान, 2 झुलसे

कर्नाटक के बेलागावी में एक घर में लगी आग ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आग फ्रिज में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की थी।

इस दर्दनाक हादसे में 65 साल के गजानन, 45 साल की शारदा, 50 साल की भारती और 21 साल के रोशन अपने टिन की छत वाले घर के भीतर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और वे आग की लपटों में घिर गए।