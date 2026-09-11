BRICS सम्मेलन से पहले सोशल मीडिया पर IFSO का हाई-टेक पहरा, फर्जी खबरों पर गिरेगी गाज

पुलिस सिर्फ पोस्ट ही स्कैन नहीं कर रही है। वे अलग-अलग अकाउंट्स के बीच के कनेक्शन को भी ट्रैक कर रहे हैं, खासकर वे अकाउंट जो गैर-कानूनी सामग्री शेयर कर रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध चीज सामने आती है, तो वे प्लेटफॉर्म को सामग्री हटाने के नोटिस भेजते हैं या नफरत फैलाने वाली बातों और भड़काने वाले बयानों के लिए FIR दर्ज करते हैं। इसके अलावा, वे सत्यापित सार्वजनिक सलाहों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर भी काम कर रहे हैं, ताकि शिखर सम्मेलन से पहले सही जानकारी ही सामने आ सके।