BRICS सम्मेलन से पहले सोशल मीडिया पर IFSO का हाई-टेक पहरा, फर्जी खबरों पर गिरेगी गाज
BRICS शिखर सम्मेलन जैसे-जैसे करीब आ रहा है, पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी नजर तेज कर रही है। अतिरिक्त आयुक्त संजय भाटिया के नेतृत्व वाली IFSO यूनिट, X, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर निगरानी के लिए खास सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल कर रही है। खासकर, उनकी नजर ऐसी पोस्ट पर है जो विरोध प्रदर्शनों, सांप्रदायिक तनाव, धमकियों, गैर-कानूनी गतिविधियों, हथियारों के महिमामंडन, सार्वजनिक हस्तियों या संस्थानों के खिलाफ अपमानजनक या धमकी भरे बयानों, गलत जानकारी, फेक न्यूज या छेड़छाड़ की गई सामग्री से जुड़े हों।
पुलिस रख रही नेटवर्क पर नजर
पुलिस सिर्फ पोस्ट ही स्कैन नहीं कर रही है। वे अलग-अलग अकाउंट्स के बीच के कनेक्शन को भी ट्रैक कर रहे हैं, खासकर वे अकाउंट जो गैर-कानूनी सामग्री शेयर कर रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध चीज सामने आती है, तो वे प्लेटफॉर्म को सामग्री हटाने के नोटिस भेजते हैं या नफरत फैलाने वाली बातों और भड़काने वाले बयानों के लिए FIR दर्ज करते हैं। इसके अलावा, वे सत्यापित सार्वजनिक सलाहों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर भी काम कर रहे हैं, ताकि शिखर सम्मेलन से पहले सही जानकारी ही सामने आ सके।