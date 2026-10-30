सरदार पटेल जयंती से पहले मोदी का गुजरात दौरा, जानिए क्या-क्या कार्यक्रम होंगे

मोदी की 2 दिन की गुजरात यात्रा में 'भारत पर्व 2026' की शुरुआत भी शामिल है। यह उत्सव भारत के अलग-अलग खान-पान और समृद्ध परंपराओं को दुनिया के सामने लाएगा। इस दौरान एक 'एकता परेड' भी आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस के जवान और आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। \

'वंदे मातरम' पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे।

मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा, वे 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे, जिनमें ग्लास स्काईवॉक वाला एक रेन फॉरेस्ट भी शामिल है। ये सभी पहलें भारत की समृद्ध विरासत का सम्मान करने और उसे बढ़ावा देने के मकसद से की जा रही हैं।