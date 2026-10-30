सरदार पटेल जयंती से पहले मोदी का गुजरात दौरा, जानिए क्या-क्या कार्यक्रम होंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के एकता नगर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 'आनंदमठ' नाटक का मंचन देखेंगे। यह मंचन सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती से ठीक पहले हो रहा है।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इस नाटक को लगभग 300 कलाकारों के साथ 100 फीट लंबे और 100 फीट चौड़े मंच पर तैयार किया है। इसमें एक आधुनिक नजरिया पेश किया जाएगा, जो हर भारतीय को देश का भविष्य बनाने, अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने और राष्ट्रीय उम्मीदों को पूरा करने में अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराएगा।
मोदी 'भारत पर्व' और 400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे
मोदी की 2 दिन की गुजरात यात्रा में 'भारत पर्व 2026' की शुरुआत भी शामिल है। यह उत्सव भारत के अलग-अलग खान-पान और समृद्ध परंपराओं को दुनिया के सामने लाएगा। इस दौरान एक 'एकता परेड' भी आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस के जवान और आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। \
'वंदे मातरम' पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे।
मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा, वे 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे, जिनमें ग्लास स्काईवॉक वाला एक रेन फॉरेस्ट भी शामिल है। ये सभी पहलें भारत की समृद्ध विरासत का सम्मान करने और उसे बढ़ावा देने के मकसद से की जा रही हैं।