प्रधानमंत्री मोदी दौरे से पहले बिहार सरकार का ऐलान, कैंसर अस्पताल और एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले राज्य कैबिनेट ने कई बड़ी परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे अहम है 11,200 करोड़ रुपये की भारी-भरकम गारंटी, जिससे राज्य सरकार 2026-27 के रबी और खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए अनाज खरीद पाएगी और किसानों को उनके पैसे समय पर दे सकेगी। इसके साथ ही उत्तरी बिहार में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए दरभंगा में एक नया कैंसर अस्पताल बनाने का भी फैसला हुआ है।
सम्राट चौधरी कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में बक्सर और भागलपुर के बीच 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई। इस एक्सप्रेसवे का मकसद पूरे इलाके में लोगों के सफर को और आसान बनाना है। ये सारे फैसले दिखाते हैं कि बिहार सरकार अपने लोगों के लिए बेहतर सड़कें और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर खास ध्यान दे रही है।