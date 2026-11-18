प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले राज्य कैबिनेट ने कई बड़ी परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे अहम है 11,200 करोड़ रुपये की भारी-भरकम गारंटी, जिससे राज्य सरकार 2026-27 के रबी और खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए अनाज खरीद पाएगी और किसानों को उनके पैसे समय पर दे सकेगी। इसके साथ ही उत्तरी बिहार में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए दरभंगा में एक नया कैंसर अस्पताल बनाने का भी फैसला हुआ है।