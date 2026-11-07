कर्नाटक: SSB कॉन्स्टेबल ने शादी की बात पर प्रेमिका का गला घोंटा, गिरफ्तार

रक्षिता के घर न लौटने पर उनके परिवार को चिंता हुई और उन्होंने 1 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बासप्पा को मुख्य संदिग्ध के तौर पर पहचान लिया।

बासप्पा बिहार में सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 21वीं बटालियन में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें रक्षिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बासप्पा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले में आगे की जांच अभी भी चल रही है।