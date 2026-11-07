कर्नाटक: SSB कॉन्स्टेबल ने शादी की बात पर प्रेमिका का गला घोंटा, गिरफ्तार
कर्नाटक के गोकक फॉल्स में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि 29 साल के बासप्पा सत्तन्नावारे ने अपनी 23 साल की गर्लफ्रेंड रक्षिता सारिकार का गला घोंटकर उनकी जान ले ली।
बताया जा रहा है कि दोनों अपनी शादी की बातें कर रहे थे, तभी उनकी बातचीत बहस में बदल गई। पुलिस का कहना है कि इसी बहस के दौरान बासप्पा ने रक्षिता का गला दबा दिया और उनके शव को एक पहाड़ी पर छोड़ दिया।
सारिकार हत्याकांड में SSB कॉन्स्टेबल गिरफ्तार
रक्षिता के घर न लौटने पर उनके परिवार को चिंता हुई और उन्होंने 1 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बासप्पा को मुख्य संदिग्ध के तौर पर पहचान लिया।
बासप्पा बिहार में सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 21वीं बटालियन में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें रक्षिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बासप्पा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले में आगे की जांच अभी भी चल रही है।