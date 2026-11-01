बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का पर बड़ी कार्रवाई, 80 छात्रों पर गिरी गाज

कार्रवाई के तहत 13 छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें कॉलेज की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से भी रोक दिया गया है। इसके अलावा, 50 छात्रों को आधिकारिक चेतावनी दी गई है। उन्हें 7 दिनों के लिए कॉलेज की पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों से दूर रखा गया है। कॉलेज ने साफ कहा है कि अगर वे दोबारा रैगिंग में शामिल पाए गए, तो उन्हें हमेशा के लिए हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। वहीं, 5 अन्य छात्रों को भी सख्त चेतावनी मिली है। उनसे कहा गया है कि अगर वे आगे किसी भी तरह की गलत गतिविधि में शामिल हुए, तो उन्हें हॉस्टल से निकाला जाएगा और कॉलेज की सभी शैक्षणिक गतिविधियों से निलंबित कर दिया जाएगा।