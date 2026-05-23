भारत में घुसपैठ कर चुका 'जलीय राक्षस' थाई मंगूर, नदियां और आपकी सेहत दोनों खतरे में?
भारतीय नदियों में एक विदेशी मछली, थाई मंगूर, तबाही मचा रही है। यह नदियों में अपनी आबादी बढ़ा रही है और स्थानीय मछली प्रजातियों को खत्म कर रही है। लोगों की सेहत के लिए भी यह एक बड़ा खतरा बन गई है। हाल ही में बिहार में हुई कार्रवाई में पता चला कि इस मछली को अवैध रूप से बेचा जा रहा था। पर्यावरण विशेषज्ञ इंद्रजीत घोरपड़े का कहना है कि यह मछली बहुत आक्रामक है। यह पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ सकती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे फ्लोरिडा में बर्मी अजगरों ने किया था।
डॉक्टरों की चेतावनी: मछली में खतरनाक कीटाणु होते हैं
डॉक्टरों का कहना है कि खराब माहौल में पाली गई थाई मंगूर मछली में साल्मोनेला और ई. कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इन मछली फार्मों में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक इस्तेमाल से कीटाणु इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन पर दवाइयाँ असर नहीं करतीं। विशेषज्ञ मछली पालन के लिए सख्त नियम बनाने की मांग कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वे सिर्फ भरोसेमंद जगह से ही समुद्री भोजन खरीदें। इसलिए अगर आपको अपने इलाके की मंडी में थाई मंगूर दिखे, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है।