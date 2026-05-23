भारत में घुसपैठ कर चुका 'जलीय राक्षस' थाई मंगूर, नदियां और आपकी सेहत दोनों खतरे में? देश May 23, 2026

भारतीय नदियों में एक विदेशी मछली, थाई मंगूर, तबाही मचा रही है। यह नदियों में अपनी आबादी बढ़ा रही है और स्थानीय मछली प्रजातियों को खत्म कर रही है। लोगों की सेहत के लिए भी यह एक बड़ा खतरा बन गई है। हाल ही में बिहार में हुई कार्रवाई में पता चला कि इस मछली को अवैध रूप से बेचा जा रहा था। पर्यावरण विशेषज्ञ इंद्रजीत घोरपड़े का कहना है कि यह मछली बहुत आक्रामक है। यह पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ सकती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे फ्लोरिडा में बर्मी अजगरों ने किया था।