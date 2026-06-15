आज मिजोरम-ओडिशा में क्यों बंद हैं बैंक?
देश
आज सोमवार, 15 जून 2026 को कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो घर से निकलने से पहले एक बार अपने बैंक का शेड्यूल जरूर देख लें।
मिजोरम में YMA डे, ओडिशा में राजा संक्रांति
मिजोरम में YMA डे मनाया जा रहा है। यह यंग मिजो एसोसिएशन की स्थापना का दिन है। उधर ओडिशा में राजा संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। यह 3 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जो नारी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है और इसे मानसून की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है।
त्योहारों की वजह से छुट्टी
आज के अलावा, मुहर्रम और संत गुरु कबीर जयंती के कारण भी कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही, देशभर के बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को और सभी रविवार को बंद रहते हैं।