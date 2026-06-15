आज मिजोरम-ओडिशा में क्यों बंद हैं बैंक?

मिजोरम में YMA डे, ओडिशा में राजा संक्रांति

मिजोरम में YMA डे मनाया जा रहा है। यह यंग मिजो एसोसिएशन की स्थापना का दिन है। उधर ओडिशा में राजा संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। यह 3 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जो नारी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है और इसे मानसून की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है।