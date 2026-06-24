लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें अपने सारे जरूरी काम

डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू

मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और श्रीनगर जैसे प्रमुख शहरों में भी इन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है; डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि UPI, मोबाइल ऐप और एटीएम पहले की तरह काम करती रहेंगी। साथ ही, 29 जून को संत गुरु कबीर जयंती के चलते शिमला में बैंक बंद रहेंगे और 30 जून को रेम्ना नी के अवसर पर आइजोल की बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। अगर आप इन शहरों में रहते हैं, तो अपनी बैंकिंग योजना पहले से तैयार कर लें।