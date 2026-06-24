लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें अपने सारे जरूरी काम
26 जून को मुहर्रम के चलते भारत के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 27 जून को चौथा शनिवार और 28 जून को रविवार होने के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको चेक जमा करने हैं या लोन से जुड़े कागजी काम निपटाने हैं, तो बेहतर होगा कि ये सारे काम आप 25 जून तक ही कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।
डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू
मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और श्रीनगर जैसे प्रमुख शहरों में भी इन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है; डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि UPI, मोबाइल ऐप और एटीएम पहले की तरह काम करती रहेंगी। साथ ही, 29 जून को संत गुरु कबीर जयंती के चलते शिमला में बैंक बंद रहेंगे और 30 जून को रेम्ना नी के अवसर पर आइजोल की बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। अगर आप इन शहरों में रहते हैं, तो अपनी बैंकिंग योजना पहले से तैयार कर लें।