दिवाली पर पैसों की फिक्र छोड़े, 1 से 8 नवंबर तक खुले रहेंगे बैंक

दिवाली पर बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आपके लिए अच्छी खबर है। पूरे देश के बैंक 1 से 8 नवंबर तक खुले रहेंगे। हालांकि, शिलांग में 2 नवंबर को नोंग्क्रेम डांस फेस्टिवल के कारण बैंक बंद रहेंगे।

दिल्ली और ज्यादातर राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक धनतेरस (6 नवंबर) और छोटी दिवाली (7 नवंबर, जो कि शनिवार है) के दिन भी खुले रहेंगे। यहां एक जरूर बात यह भी है कि 8 नवंबर को रविवार की सामान्य छुट्टी रहेगी, और इसी दिन दिवाली का लक्ष्मी पूजन भी है।