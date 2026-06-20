इस शनिवार बैंक खुले, जून की अन्य छुट्टियों की पूरी लिस्ट देखें
इस शनिवार, 20 जून को पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे। आमतौर पर दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसलिए आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर काम निपटा सकते हैं।
जून में बैंक छुट्टियां और क्षेत्रीय बंदियों की पूरी जानकारी
अगर आप इस महीने बैंकिंग से जुड़े कोई काम करने वाले हैं, तो इन छुट्टियों का ध्यान रखना जरूरी है। 21 जून और 28 जून को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा, 27 जून को चौथा शनिवार होने के कारण भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। कुछ खास मौकों पर भी बैंक बंद रहेंगे। जैसे, 25 जून को विजयवाड़ा में मुहर्रम के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 26 जून को मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में भी मुहर्रम की छुट्टी रहेगी। साथ ही, 29 जून को शिमला में संत गुरु कबीर जयंती पर बैंक बंद रहेंगे, जबकि 30 जून को आइजोल में रेम्ना नी मनाया जाएगा, जिस वजह से वहां भी बैंक बंद रहेंगे।