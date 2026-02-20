बांग्लादेश के साथ भारत की वीजा सेवा बहाल (फाइल तस्वीर: एक्स/@ihcdhaka)

बांग्लादेश में तारिक रहमान के आते ही तनाव कम, भारत के साथ वीजा सेवा बहाल

लेखन गजेंद्र 05:12 pm Feb 20, 202605:12 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में चुनाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार बनते ही भारत के साथ तनाव कम होता दिख रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं एक फिर से शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ, भारत भी वीजा बहाली की योजना बना रहा है। इस कदम से संकेत मिलता है कि बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते सुधारने के प्रयास कर रहा है।