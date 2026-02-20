बांग्लादेश में तारिक रहमान के आते ही तनाव कम, भारत के साथ वीजा सेवा बहाल
क्या है खबर?
बांग्लादेश में चुनाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार बनते ही भारत के साथ तनाव कम होता दिख रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं एक फिर से शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ, भारत भी वीजा बहाली की योजना बना रहा है। इस कदम से संकेत मिलता है कि बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते सुधारने के प्रयास कर रहा है।
वीजा
भारत ने भी वीजा बहाली की कोशिशें तेज की
बांग्लादेश के बाद अब भारत भी वीजा बहाली की कोशिशें तेज कर रहा है। इस संबंध में बांग्लादेश के सिलहट स्थित भारतीय उच्चायोग के सहायक उच्चायुक्त अनिरुद्ध दास ने जानकारी दी थी। डेली स्टार के मुताबिक, दास ने कहा था कि अभी मेडिकल और डबल-एंट्री वीजा जारी किए जा रहे हैं, और यात्रा वीजा और अन्य श्रेणियों को फिर से शुरू करने के लिए पहल की गई है। भारतीय वीजा की सभी श्रेणियों की प्रक्रिया धीरे-धीरे सामान्य होगी।
वीजा
2 महीने पहले रोक दी गई थी सेवाएं
बांग्लादेश में 2 महीने पहले भारतीय विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई जिलों में हिंसा फैल गई थी। इस बीच, हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेशी नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणियों के बाद भारत ने एहतियात बरतते हुए बांग्लादेश के अलग-अलग जिलों में स्थित अपने सभी वीजा केंद्र बंद कर दिए ते। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भी दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता समेत अन्य वीजा केंद्र बंद किए थे।