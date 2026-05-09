केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे पर POCSO के तहत मुकदमा दर्ज
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केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी भगीरथ पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कदम एक 17 साल की लड़की की शिकायत के बाद उठाया गया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि 31 दिसंबर को मोइनबाद के एक फार्महाउस में हुई मुलाकात के दौरान उसका यौन शोषण किया गया।
पुलिस ब्लैकमेल और हमले के आरोपों की जांच कर रही
लड़की के परिवार ने हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने पहले लड़की की उम्र की पुष्टि की और उसके बाद उसकी शिकायत की जांच शुरू की। दूसरी तरफ, बंदी भगीरथ ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि जब उन्होंने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसके परिवार ने उनसे पांच करोड़ रुपये की ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की अलग-अलग जांच चल रही है।