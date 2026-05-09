केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे पर POCSO के तहत मुकदमा दर्ज

पुलिस ब्लैकमेल और हमले के आरोपों की जांच कर रही

लड़की के परिवार ने हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने पहले लड़की की उम्र की पुष्टि की और उसके बाद उसकी शिकायत की जांच शुरू की। दूसरी तरफ, बंदी भगीरथ ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि जब उन्होंने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसके परिवार ने उनसे पांच करोड़ रुपये की ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की अलग-अलग जांच चल रही है।