लिपुलेख, कालापानी पर नेपाली प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जो हुआ विवाद?
नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने संसद को बताया कि नेपाल ने भारत को एक राजनयिक नोट भेजा है, जिसमें कथित तौर पर जमीन पर कब्जे की शिकायत की गई है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारतीय सीमा लांघी है। अब शाह दोनों देशों से अपील कर रहे हैं कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को देखें और दोस्ताना बातचीत से इस विवाद को सुलझाएं।
विवाद की जड़ें 1816 की सुगौली संधि में
यह विवाद 1816 में हुई सुगौली संधि से जुड़ा है, जिसमें काली नदी को दोनों देशों के बीच की सीमा माना गया था। हालांकि, दोनों देश काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर अलग-अलग दावे करते हैं। नेपाल का कहना है कि नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जबकि भारत का दावा है कि यह लिपुलेख के नीचे से शुरू होती है। यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यह भारत, नेपाल और चीन के त्रि-बिंदु पर पड़ता है। पहले भी दोनों देश एक-दूसरे के दावों को नकार चुके हैं। लेकिन शाह का मानना है कि अकेले कदम उठाने के बजाय, मिलकर समाधान खोजना बेहतर है।