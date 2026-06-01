लिपुलेख, कालापानी पर नेपाली प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जो हुआ विवाद?

विवाद की जड़ें 1816 की सुगौली संधि में

यह विवाद 1816 में हुई सुगौली संधि से जुड़ा है, जिसमें काली नदी को दोनों देशों के बीच की सीमा माना गया था। हालांकि, दोनों देश काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर अलग-अलग दावे करते हैं। नेपाल का कहना है कि नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जबकि भारत का दावा है कि यह लिपुलेख के नीचे से शुरू होती है। यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यह भारत, नेपाल और चीन के त्रि-बिंदु पर पड़ता है। पहले भी दोनों देश एक-दूसरे के दावों को नकार चुके हैं। लेकिन शाह का मानना है कि अकेले कदम उठाने के बजाय, मिलकर समाधान खोजना बेहतर है।