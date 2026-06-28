सिक्किम में भारी बारिश का तांडव: बेली ब्रिज ढहा, अहम सड़क बंद
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शनिवार रात सिक्किम में हुई भारी बारिश के चलते डजोंगू में पी खोला के ऊपर बना एक बेली ब्रिज ढह गया। इसके साथ ही फिदांग और सांकलांग के बीच की मुख्य सड़क भी पूरी तरह बंद हो गई। स्थानीय अधिकारी फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। अब वे आगे की कार्रवाई की योजना बना रहे हैं।
बारिश का अनुमान, कोई चोट नहीं
मौसम विभाग के मुताबिक, आज सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी हो सकती है। गनीमत यह रही कि पुल ढहने से किसी को कोई चोट नहीं आई। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात कर दी हैं। अधिकारी यह भी निगरानी कर रहे हैं कि इस घटना का स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ेगा।