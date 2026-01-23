बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे

कब खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट? बसंत पचंमी पर हुई घोषणा

क्या है खबर?

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में एक भू-बैकुंठ भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि सामने आ गई है। कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुलेंगे। शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान रुद्रनाथ जी के शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पुजारियों ने पंचांग गणना के आधार पर यह तिथि निकाली है। बता दें कि पिछले साल कपाट 4 मई को खुले थे और नवंबर में बंद हुए थे।