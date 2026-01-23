कब खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट? बसंत पचंमी पर हुई घोषणा
क्या है खबर?
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में एक भू-बैकुंठ भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि सामने आ गई है। कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुलेंगे। शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान रुद्रनाथ जी के शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पुजारियों ने पंचांग गणना के आधार पर यह तिथि निकाली है। बता दें कि पिछले साल कपाट 4 मई को खुले थे और नवंबर में बंद हुए थे।
कपाट
अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट
शुक्रवार को पुजारियों ने नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहित महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्मपत्री और लग्न पत्रिका देखकर 23 अप्रैल का मुहूर्त निकाला, जो पिछले साल के मुकाबले 11 दिन पहले है। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट सबसे पहले खोले जाते हैं और अक्षय तृतीया पर ही खुलते हैं। बद्रीनाथ के कपाट सबसे आखिर में खोले जाते हैं। उससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं।
कपाट
पिछले साल कब बंद हुए थे कपाट?
केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख महाशिवरात्रि पर 15 या 16 फरवरी को विधि-विधान के साथ घोषित की जाएगी। पिछले साल गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर बंद हुए थे। इसके एक दिन बाद भैयादूज पर यमुनोत्री के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए गए। केदारनाथ धाम के कपाट भी 23 अक्टूबर को बंद हुएए थे। पिछले साल कपाट काफी पहले बंद किए गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हुए थे।
ट्विटर पोस्ट
बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित
भू-बैकुंठ भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट दिनांक 23 अप्रैल 2026 को प्रातः 6:15 बजे विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोले जाएंगे। 🙏🕉️ pic.twitter.com/qjkYAKIMVM— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) January 23, 2026