बद्रीनाथ धाम खुला: गैर-हिंदुओं के लिए अब 'आस्था' का हलफनामा अनिवार्य!

यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और जोशिमठ में अनुकूलन

यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या निर्धारित स्थानों पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद ही यात्रा का अनुमति पत्र मिलेगा। यह पत्र दिखाए बिना बद्रीनाथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। चूंकि बद्रीनाथ धाम 3100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में मेडिकल चेकअप कराना और यात्रा से पहले जोशीमठ में एक रात रुककर शरीर को ऊंचाई के अनुकूल ढालना समझदारी है। रात के समय यहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहां तापमान पांच डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखने चाहिए। सुरक्षा के लिहाज़ से, यात्रा के मौसम में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पहाड़ी रास्तों पर वाहनों का आवागमन बंद रहता है।