बद्रीनाथ धाम खुला: गैर-हिंदुओं के लिए अब 'आस्था' का हलफनामा अनिवार्य!
बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट फिर से खुल गए हैं और इसके साथ ही 2026 की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बार की बड़ी खबर यह है कि अब गैर-हिंदुओं को बद्रीनाथ धाम में प्रवेश के लिए सनातन धर्म में अपनी आस्था का हलफनामा देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर फोन और कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
ठीक केदारनाथ और गंगोत्री धाम की तरह, बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भी इनकी मनाही है। मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर मुख्य पुजारी की अगुवाई में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे।
यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और जोशिमठ में अनुकूलन
यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या निर्धारित स्थानों पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद ही यात्रा का अनुमति पत्र मिलेगा। यह पत्र दिखाए बिना बद्रीनाथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। चूंकि बद्रीनाथ धाम 3100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में मेडिकल चेकअप कराना और यात्रा से पहले जोशीमठ में एक रात रुककर शरीर को ऊंचाई के अनुकूल ढालना समझदारी है। रात के समय यहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहां तापमान पांच डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखने चाहिए। सुरक्षा के लिहाज़ से, यात्रा के मौसम में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पहाड़ी रास्तों पर वाहनों का आवागमन बंद रहता है।