अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी करोड़ों की जमीन, सामने आया उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव ही अमिताभ के इस फैसले की असली वजह

दरअसल, उत्तर प्रदेश से अमिताभ बच्चन का गहरा जुड़ाव ही उनके इस फैसले की अहम वजह बताया जा रहा है। उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि अयोध्या में उनकी अपनी जमीन हो। कीमत तय होते ही उन्होंने अगले ही दिन 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर भी कर दिए। यह उनके लिए पहली बार नहीं है। इस साल की शुरुआत में ही उन्होंने पास में ही एक और प्लॉट 35 करोड़ रुपये में खरीदा था। अयोध्या में धार्मिक पर्यटन बढ़ने और राम मंदिर जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आने के चलते, यहा रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। इसी वजह से अब यह जगह सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि समझदार निवेशकों के लिए भी एक हॉटस्पॉट बन चुकी है।