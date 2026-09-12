हुक्का पीने से बनेगी सेहत? बाबा रामदेव के 'आयुर्वेदिक नुस्खे' ने उड़ाए इंटरनेट के होश

इंटरनेट पर लोगों ने इस वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे घर पर आजमाने की बात कही तो कुछ ने मजाक में कहा कि बाबा रामदेव अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाना भूल गए।

वहीं कुछ यूजर्स ने बताया कि आयुर्वेद में धुएं का इस्तेमाल इलाज के लिए सदियों से होता आया है। एक मजेदार कमेंट था, "मेरी पीढ़ी में मैं पहला हूं जो ये कह रहा हूं कि हुक्का पीने से सेहत बनेगी।"