योग गुरु बाबा रामदेव ने कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को 'पाखंडी' और 'पागल' तक कह डाला। रामदेव का यह बयान तब आया जब शास्त्री ने हिंदू देवी-देवताओं, भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं। रामदेव ने शास्त्री के भूत भगाने वाले दरबारों पर भी सवाल उठाए। रामदेव ने आरोप लगाया कि इन दरबारों में लोगों, खासकर महिलाओं का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने कहा, "कुछ इशारों, बिखरे हुए बालों और झटकेदार हरकतों से लोगों के सामने भूत-प्रेत के कब्जे जैसा माहौल बनाया जाता है। फिर पानी छिड़क कर यह दावा किया जाता है कि समस्या हल हो गई है।"