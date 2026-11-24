उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अपनी साली नियाज बानो और उनके 8 साल के पोते अफनान की हत्या के आरोप में अजीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह दर्दनाक घटना कान्हा नगला गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि नियाज बानो ने अजीम की गलत हरकतों का विरोध किया था, जिसके बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।