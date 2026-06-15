राम मंदिर: 7.5 करोड़ दान का हिसाब गायब, SIT 7 दिन में सौंपेगी जांच रिपोर्ट

मंदिर ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज किया, SBI ऑडिट जारी

मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि सारा कामकाज पूरी तरह पारदर्शिता से चल रहा है। उन्होंने बताया कि उनके अपने आंतरिक ऑडिट के अलावा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी ऑडिट कर रहा है। दान की रकम को संभालने के लिए 11 बैंक कर्मचारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जो हर दिन के लेन-देन को संभालती है। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में मंदिर के कपाट खुलने के बाद से भक्तों ने जमकर दान दिया है। मंदिर खुलने के शुरुआती 11 दिनों में ही 11 करोड़ रुपये से ज़्यादा का दान आया था।