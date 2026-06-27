राम मंदिर दान घोटाला: 8 गिरफ्तार, 70 संदिग्ध; क्या बचेंगे नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय?
अयोध्या के राम मंदिर में आए दान के पैसों के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है। एक बड़ी जांच के बाद 8 को गिरफ्तार किया गया है। SIT की रिपोर्ट 26 जून को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में करीब 70 संदिग्धों के नाम हैं। पिछले 2 सालों में यहां पैसों के लेन-देन में बड़ी गड़बड़ी और गबन के गंभीर मामले सामने आए हैं। CCTV फुटेज से इन सभी गड़बड़ियों की पुष्टि भी हुई है।
नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं
गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बड़े नाम, जैसे नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय, अब तक किसी कार्रवाई के दायरे में नहीं आए हैं। वे इस मामले पर या तो चुप्पी साधे हुए हैं या इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात ये है कि 2024 और 2025 में बनाए गए नियमों को भी अनदेखा किया गया। वहीं, विपक्षी पार्टियां इसे सिर्फ एक दिखावा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, कई लोग अब भी ट्रस्ट के शीर्ष अधिकारियों से जवाब का इंतजार कर रहे हैं।