राम मंदिर चंदा घोटाला: जांच में ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों पर भी आई आंच

SIT खंगाल रही रिकॉर्ड्स

SIT संपत्ति के कागजात, ऑडिट रिपोर्ट और बैंक के लेनदेन के रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि यह पता लग सके कि दान का पैसा आखिर कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। इसी से जुड़े एक चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में बैंक कर्मचारियों, अकाउंटेंट और 30 से ज़्यादा दूसरे लोगों से भी पूछताछ की गई है। इनमें प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं। जांच का मकसद यह पक्का करना है कि मंदिर के लिए जमा किया गया एक-एक रुपया ईमानदारी से खर्च हो और कोई भी गड़बड़ी सामने न आए।