शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर फूट-फूटकर रोए अयोध्या के GST उपायुक्त, नौकरी से इस्तीफा दिया

इस्तीफा अधिकारी ने इस्तीफे में क्या लिखा? उपायुक्त प्रशांत ने इस्तीफे में लिखा कि शंकराचार्य भोले-भाले अधिकारियों को प्रलोभन देकर सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने लिखा कि समाज में पिछले कई दिनों से शंकराचार्य की ओर से जाति-वाद का जहर घोला जा रहा है। प्रशांत ने लिखा कि वह राज्य सरकार के निष्ठावान कर्मचारी हैं और ऐसे में रोबोट की तरह आरोप सुनकर कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रशांत का वीडियो भी सोशल मीडिया में आया है।

बातचीत रोते हुए पत्नी से बात की उपायुक्त प्रशांत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह रोते हुए अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फोन पर कहा कि जिसका नमक खाते हैं उसका आदर करना चाहिए, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं और वह पीड़ा की वजह से 2 रात से सोए नहीं थे।

